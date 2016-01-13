Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярмоленко: «У «Манчестер Сити» и «Динамо» равные шансы на победу»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко считает, что его команда может надеяться на успех в противостоянии с "Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов.

    "Я внимательно слежу за английским чемпионатом. А если хотите знать мое мнение о предстоящем сопернике, то его типично британской командой не назовешь. Скорее, он играет в испанский футбол, делая акцент на короткие передачи и контроль мяча. И собраны в нем футболисты высочайшего класса. Да, сейчас у "Ман Сити" есть кое-какие проблемы с обороной, но до наших с ним матчей еще достаточно времени. Пройдет, скажем, месяц, и трудности возникнут у английского клуба с нападением. Прогнозировать, словом, что-либо пока рановато.

    Шансы на победу перед игрой у обеих команд равны — независимо от имени соперника. Нужно хорошо подготовиться, выйти на поле и сыграть с "Ман Сити" без страха и с уверенностью в своих силах. В противном случае рассчитывать на успех будет очень сложно. Но мы в матчах группового этапа Лиги чемпионов доказали, что в футбол умеем играть не хуже сильнейших европейских команд", - сказал Ярмоленко.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 13:33

      хохол с ума сошел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 13 января 2016, 13:16

      конечно как ключевой игрок он верит в себя и команду, но мы то видим, что Сити на пару классов выше будет..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11