Ярмоленко: «У «Манчестер Сити» и «Динамо» равные шансы на победу»

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко считает, что его команда может надеяться на успех в противостоянии с "Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов.

"Я внимательно слежу за английским чемпионатом. А если хотите знать мое мнение о предстоящем сопернике, то его типично британской командой не назовешь. Скорее, он играет в испанский футбол, делая акцент на короткие передачи и контроль мяча. И собраны в нем футболисты высочайшего класса. Да, сейчас у "Ман Сити" есть кое-какие проблемы с обороной, но до наших с ним матчей еще достаточно времени. Пройдет, скажем, месяц, и трудности возникнут у английского клуба с нападением. Прогнозировать, словом, что-либо пока рановато.



Шансы на победу перед игрой у обеих команд равны — независимо от имени соперника. Нужно хорошо подготовиться, выйти на поле и сыграть с "Ман Сити" без страха и с уверенностью в своих силах. В противном случае рассчитывать на успех будет очень сложно. Но мы в матчах группового этапа Лиги чемпионов доказали, что в футбол умеем играть не хуже сильнейших европейских команд", - сказал Ярмоленко.