Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Иногда собственное «я» нужно засунуть в одно место»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков рассказал о конфликте с главным тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем.

    "Своим постом я просто ответил на все возможные вопросы, которые могли посыпаться после того, как Андре Виллаш-Боаш оставил меня вне заявки на матч против "Монако" в Лиге чемпионов. В итоге он отправил руководству клуба бумагу, в которой попросил меня оштрафовать. После этого я услышал, что тренер не возьмет меня на сборы, если публично перед ним не извинюсь. Иногда собственное "Я" нужно засунуть в одно место. Если ты хочешь играть и любишь то место, где этим занимаешься, то сделаешь все, чтобы продолжить. Я без проблем извинился перед Виллаш-Боашем. Потом на сборе мы обнялись, и он принял мои извинения.

    Все было нормально. Потом через четыре дня говорят, что меня оштрафовывают. Я подошел к нему и спросил, в чем проблема. Я же вроде извинился. Он ответил: "Нет, я хочу, чтобы ты заплатил штраф. Чтобы все видели".

    Не знаю, почему так произошло. Если проблема в том самом штрафе, то я не собираюсь так просто отдавать деньги по прихоти главного тренера и оплачивать штрафы за то, чего я попросту не делал. В данной ситуации спортивные вещи, наверно, отошли даже на второй план. Это лично мое мнение. Может быть, я не подошел главному тренеру по спортивным принципам, но…", - сказал Кержаков.

    Напомним, что когда летом стало известно о том, что Кержаков не поедет на сбор "Зенита", он в своем Instagram иронично прокомментировал это решение.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 18:00

      "Засунуть в одно место", "любишь то место" - это он про одно и то же место говорит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 января 2016, 16:05

      Не футбольная команда, а дом-2 какой то с элементами детского сада. Это не только про Кержакова или Зенит, это и про Денисова и про Широкова, хотя корни у них у всех общие, избаловали их в хлам и так это бабло лопатами гребут, так еще за каждую копейку удушаться.


      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +838

      sined1951 > FanatSerj 13 января 2016, 18:19

      Милейший! Вы уже задолбали своей завистью по поводу бабла. Эти люди становились чемпионами России и были на главных ролях в Зените, да и здоровье ни за какие деньги не купишь. Не надо вестись на пропаганду функционеров клубов. Они за свои не всегда адекватные решения получают значительно большие суммы, а крайними всегда стараются сделать футболистов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > sined1951 14 января 2016, 10:07

      Милейший, это интервью не Миллера, не Ротенберга и даже не Боша, это интервью самого Сашеньки из которого можно понять, что «Иногда собственное «я» нужно засунуть в одно место если ты хочешь играть и любишь то место, где этим занимаешься", а не удушиться из-за одного штрафа.
      "Эти люди становились чемпионами России и были на главных ролях в Зените"
      вот только не надо из за такого пустяка их возводить в ранг святых и неприкосновенных, чего эти люди добились за пределами России? Чего они добились в сборной России? Вот вот, пусть поучатся у Коста-Рики или хотя бы у наших пацанов из молодежной хоккейной команды, вот там люди действительно любят свое дело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Ortaped79 13 января 2016, 14:39

      нужно было свой (я) засунуть боашу в одно место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Ortaped79 13 января 2016, 18:02

      А приятно ли будет твоему я в этом месте?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 января 2016, 13:38

      Вот она, пресловутая европейская свобода слова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 13 января 2016, 13:01

      ЛЕтом вернёться в Зенит,когда уедет мистер Авб)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11