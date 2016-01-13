Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скрипченко: «Отпуск пошел на пользу, ребята вышли в позитивном настроении»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко пообщался с прессой после встречи со своими подопечными. По словам наставника, он очень доволен состоянием футболистов.

    «Было желание, чтобы ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии. Но мы понимали, что набрать за отпуск один-два килограмма это не существенно и нормально. Поэтому очень отрадно, что те игроки, которые склонны к набору веса, вышли в хорошем состоянии. В этом плане ребята профессионально отнеслись. Отпуск пошел на пользу, ребята вышли в позитивном настроении. Видно, что они соскучились по работе», - заявил он.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11