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    Роббен: «С 11 футболистами не выиграешь ни один турнир»

    Ведущий игрок мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен признал, что для завоевания титулов в команде должны быть заиграны все футболисты, а не только основные исполнители.

    «Мы хорошо поработали на сборе в Катаре, у нас были отличные условия. Что же касается победы в Лиге чемпионов, то нам необходимо продолжать работать и входить в игровой ритм. Начинать нужно с матчей Бундеслиги. А ключевым фактором для победы в Лиге чемпионов является вся команда. С 11 футболистами не выиграешь ни один турнир», — заявил Роббен в интервью tz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 13 января 2016, 13:14

      философия какая-то пошла... Понятно, что результат от общей команды зависит, но сейчас как-то все на индивидуальные качества смотрят, а потом уже на команду.

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