Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сантана: «Я знаю три самых важных русских слова»

    Новичок краснодарской «Кубани» Фелипе Сантана во время общения с журналистами «блеснул» познаниями в русском языке.

    «Я знаю три слова, самых важных слова: «спасибо», «налево» и «направо» (улыбается). Но я здесь всего пару дней, поэтому обещаю, что в следующий раз, когда мы будем беседовать, буду знать уже минимум десять слов (улыбается)», - заявил он.

    По словам защитника, о России он знает то, что это «большая и холодная страна, в которой живут дружелюбные, удивительные люди».

    «В России играл всего раз – давно, еще за «Боруссию», в товарищеском матче. Но мне даже нравится, что все в новинку. Будто в другую школу перешел», — резюмировал Сантана.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 14 января 2016, 00:57

      3 самых важных русских слова - это не те, что перечислены, а фраза:
      "Иди на йух" :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 13 января 2016, 12:15

      не эти 3 слова самые главные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 13 января 2016, 11:07

      Во время матчей из уст главного тренера он узнает еще немало по-настоящему важных русских слов, а то и целых фраз.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Сарделька 13 января 2016, 10:53

      А еще он скоро выучит фразу "пачиму ситьмой месяц зарплати нэть, за квартиру платить нечем?!"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 13 января 2016, 10:47

      Смотри Сантана, будешь плохо играть отправят ГРАДАМИ на Донбасс управлять)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 января 2016, 10:13

      Еще много интересных слов узнает)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11