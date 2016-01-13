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    Селюк: «Ничего такого в Мельгарехо нет»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику московского «Спартака». В частности, агенту не нравится желание столичной команды подписать нападающего «Кубани» Лоренсо Мельгарехо.

    «С «Кубанью» все понятно, а вот «Спартак» меня удивляет. Если они возьмут еще и Мельгарехо, то клуб точно не достигнет никаких успехов. Никогда. Я вообще готов дать совет Леониду Федуну: если он берет Лоренсо, то пусть вместе с ним позовет еще и всех коррупционеров из «Кубани». Во-первых, спасет клуб из Краснодара. А во-вторых, сэкономит на собственной селекционной службе. Она ведь не нужна.

    Усилит ли Мельгарехо «Спартак»? Он нормальный игрок: где-то забил, убежал. Но если «Спартак» хочет играть в Лиге чемпионов, то, согласитесь, не у «Кубани» нужно забирать народ. Ничего такого в Мельгарехо нет. При всем моем уважении к лучшему игроку Болгарии прошлого года, Ивелин Попов тоже не очень. Те же Роман Еременко, Хави Гарсия, Халк, Витсель в разы сильнее. Это реальные игроки для серьезных целей. А Мельгарехо, Попов – средние», — сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 09:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      Yurskiy 13 января 2016, 14:23

      В человеке просто обида говорит, только и всего. Мелочно, но такой уж человек.

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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 13 января 2016, 13:14

      по Попову не согласен...

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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 января 2016, 10:56

      А по ходу именно ты средненький агентишка-и язык у тебя поганенький.

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