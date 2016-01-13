«Порту» не оставляет надежд вернуть Виллаш-Боаша

«Порту» по прежнему хочет вернуть в команду специалиста Андре Виллаш-Боаша, который ныне работает с петербургским «Зенитом».

Как сообщает источник, «драконы» согласились выплатить российскому клубу 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с португальцем. Отметим, что нынешний контракт Виллаш-Боаша с «Зенитом» истекает ближайшим летом.

Напомним, что 8 января должность главного тренера в «Порту» стала вакантной, так как в отставку был отправлен Хулен Лопетеги.