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    «Порту» не оставляет надежд вернуть Виллаш-Боаша

    «Порту» по прежнему хочет вернуть в команду специалиста Андре Виллаш-Боаша, который ныне работает с петербургским «Зенитом».

    Как сообщает источник, «драконы» согласились выплатить российскому клубу 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с португальцем. Отметим, что нынешний контракт Виллаш-Боаша с «Зенитом» истекает ближайшим летом.

    Напомним, что 8 января должность главного тренера в «Порту» стала вакантной, так как в отставку был отправлен Хулен Лопетеги.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.01.2016 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 17:03

      пока в Зените будет это тупое руководство ничего Путного не выйдет нормальных молодых игроков по арендам а сами всякое дерьмо скупают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 января 2016, 15:48

      Можно отпустить! Серёге Сем аку дать шанс надо!!!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 13:32

      а то что португезы согласны выплатить 2 ляма в это низа что не верю

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2016, 13:32

      вылетим хоть с ним хоть без него АВБ тут не причем он слабый тренер а игроки еще слабей в плей офф Зениту нечего делать еще не доросла команда их удел лига Европы

      1
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      Рейтинг: +10

      Kava-Banga 13 января 2016, 11:23

      Как из ЛЧ вылетим можно и отпустить будет.

      0
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