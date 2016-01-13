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    Наставник «Реал Солт Лейк» анонсировал возвращение Мовсисяна

    Главный тренер американского клуба «Реал Солт Лейк» Джефф Кассар заявил о возможном возвращении в команду форварда московского «Спартака» Юры Мовсисяна.

    «Скажу так: дыма без огня не бывает. Ведем переговоры и надеемся, что скоро сможем официально объявить о трансфере, хотя загадывать наперед никогда нельзя.

    Это мощный быстрый форвард, способный ворваться в свободную зону и забить. Он может играть на любой позиции в атаке, но я вижу его главным образом на месте центрфорварда», — сказал Кассар.

    Добавим, что армянский футболист выступал за «Реал Солт Лейк» до 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 09:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 13 января 2016, 09:34

      надеюсь Озбилиза тоже куда нибудь пристроят!!

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