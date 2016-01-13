Наставник «Реал Солт Лейк» анонсировал возвращение Мовсисяна

Главный тренер американского клуба «Реал Солт Лейк» Джефф Кассар заявил о возможном возвращении в команду форварда московского «Спартака» Юры Мовсисяна.

«Скажу так: дыма без огня не бывает. Ведем переговоры и надеемся, что скоро сможем официально объявить о трансфере, хотя загадывать наперед никогда нельзя.

Это мощный быстрый форвард, способный ворваться в свободную зону и забить. Он может играть на любой позиции в атаке, но я вижу его главным образом на месте центрфорварда», — сказал Кассар.

Добавим, что армянский футболист выступал за «Реал Солт Лейк» до 2010 года.