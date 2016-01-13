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    Гвардиола: «Возможно, я начну работать в Англии через два года»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола не стал исключать варианта с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге. По словам испанца, его появление в Англии может произойти в ближайшие два года.

    «Возможно, я начну работать в Англии через два года. В Мюнхене я счастлив и буду работать до последней секунды своего пребывания в «Баварии». После этого уеду домой и посмотрю, представится ли возможность работать в Англии. Если такой возможности не будет, то я не буду работать в Премьер-лиге», — приводят слова испанца журналисты.

    Ранее стало известно, что по окончании сезона Гвардиола покинет «Баварию», а на смену ему придет экс-наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2016 07:19
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