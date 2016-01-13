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    Ван Гаал: «Мы легко могли забить и шесть голов»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче 21-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (3:3).

    "Конечно, я чувствую себя, словно после поражения. Мы легко могли забить и шесть голов в этой игре, но не сделали этого. Если бы так случилось, у нас было бы три победы подряд в начале года перед игрой с "Ливерпулем". Создавать моменты – это не очень интересно. На каждой пресс-конференции я говорю, что нужно забить на один гол больше, чем забил соперник", – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    13.01.2016 01:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 13 января 2016, 09:31

      защиты ни какой у манков в этой игре))

      -1
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 13 января 2016, 08:15

      вот когда вы 10 игр подряд забьете не меньше 3-х голов, а в 11-й вдруг будет ничья 2-2 и скажешь, что могли, то да - могли, а когда после каждой игры говорить могли, но всегда забивать не больше 2-х мячей и проигрывать в большенстве игр, то это кроме улыбки ничего не вызывает

      1
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      Рейтинг: +14

      GoChelsea 13 января 2016, 04:10

      Офигенный комментарий от тренера, мы легко могли бы забить 6)))) зуб даю, мы могли бы выиграть лехко )))

      0
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      Рейтинг: +14

      GoChelsea 13 января 2016, 04:07

      Лехко ваще

      0
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