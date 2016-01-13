Ван Гаал: «Мы легко могли забить и шесть голов»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче 21-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (3:3).

"Конечно, я чувствую себя, словно после поражения. Мы легко могли забить и шесть голов в этой игре, но не сделали этого. Если бы так случилось, у нас было бы три победы подряд в начале года перед игрой с "Ливерпулем". Создавать моменты – это не очень интересно. На каждой пресс-конференции я говорю, что нужно забить на один гол больше, чем забил соперник", – сказал ван Гаал.