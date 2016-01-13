АПЛ. «Ньюкасл» вырвал ничью у «МЮ» и другие результаты

В матче 21-го тура АПЛ "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью – 3:3. На голы Руни и Лингарда "сороки" ответили точными ударами Вейналдума и Митровича, после чего тот же Руни вновь вывел манкунианцев вперед. "Ньюкасл" все же нашел в себе силы отыграться еще раз и заработать одно очко – отличился Даммет.

В других встречах тура "Кристал Пэлас" уступил "Астон Вилле", "Борнмут" проиграл "Вест Хэму".

Чемпиона Англии. АПЛ. 21-й тур

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 3:3 (1:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Руни (с пенальти), 9; 0:2 – Лингард, 38; 1:2 – Вейналдум, 42; 2:2 – Митрович (с пенальти), 67; 2:3 – Руни, 79; 3:3 - Даммет, 90.

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лескотт, 58.

Борнмут – Вест Хэм – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Артер, 17; 1:1 – Пайет, 67; 1:2 – Валенсия, 74; 1:3 – Валенсия, 84.

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