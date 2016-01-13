Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Ньюкасл» вырвал ничью у «МЮ» и другие результаты

    В матче 21-го тура АПЛ "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 3:3. На голы Руни и Лингарда "сороки" ответили точными ударами Вейналдума и Митровича, после чего тот же Руни вновь вывел манкунианцев вперед. "Ньюкасл" все же нашел в себе силы отыграться еще раз и заработать одно очко – отличился Даммет.

    В других встречах тура "Кристал Пэлас" уступил "Астон Вилле", "Борнмут" проиграл "Вест Хэму".

    Чемпиона Англии. АПЛ. 21-й тур

    Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 3:3 (1:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Руни (с пенальти), 9; 0:2 – Лингард, 38; 1:2 – Вейналдум, 42; 2:2 – Митрович (с пенальти), 67; 2:3 – Руни, 79; 3:3 - Даммет, 90.

    Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лескотт, 58.

    Борнмут – Вест Хэм – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Артер, 17; 1:1 – Пайет, 67; 1:2 – Валенсия, 74; 1:3 – Валенсия, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2016 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 13 января 2016, 08:20

      МЮ от аутсайдера по 3 запускает! во демоны

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11