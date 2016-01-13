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    Кубок Испании. «Севилья» и «Мирандес» вышли в четвертьфинал

    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" разгромила "Бетис" со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд. Голы забили Рейес, Рами, Гамейро и Какута. Первая встреча этих соперников, напомним, также завершилась победой "Севильи" – 2:0.

    В другой ответной встрече "Депортиво" с крупным счетом уступил "Мирандесу" и выбыл из турнира. В первой игре команды сыграли вничью – 1:1.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответные матчи

    Севилья – Бетис – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рейес, 4; 2:0 – Рами, 35; 3:0 – Гамейро, 73; 4:0 Какута, 89.

    Депортиво – Мирандес – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Провенсио, 41; 0:2 – Прац, 55; 0:3 – Превенсио, 71.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 00:20
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