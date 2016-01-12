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    Янкаускас – новый главный тренер сборной Литвы

    Бывший игрок "Торпедо" и ЦСКА Эдгарас Янкаускас официально утвержден на должности главного тренера национальной команды Литвы. Об этом сообщается на сайте Литовской футбольной федерации.

    Янкаускас, который с октября был исполняющим обязанности главного тренера, прокомментировал свое официальное назначение.

    "Моя задача состоит в том, чтобы помочь футболистам стать лучше. Я считаю, что отбор игроков в национальную сборную очень важен. Если даже футболист играет во второй лиге Польши или Литвы, мы все равно должны вместе стремиться к успеху. Пока наш чемпионат не достигнет высокого уровня, сборная Литвы всегда будет слабее грандов", – сказал Янкаускас.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 22:38
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