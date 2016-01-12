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    «Милан» продаст Адриано в Китай

    Нападающий "Милана" Луис Адриано может продолжить свою карьеру в одном из китайских клубов.

    Сообщается, что "Милан" получит в результате этой сделки 14 миллионов евро, а зарплата Адриано на новом месте работы составит 8 миллионов в год.

    Адриано перешел в "Милан" летом 2015 года из "Шахтера" за 7 миллионов евро. В нынешней Серии А он провел 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    12.01.2016 22:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 13 января 2016, 03:14

      китайцы всё тащат. выгодная сделка для Милана и для самого Адриано в плане финансов. в Европе даже половину такой з/п с натяжкой бы получал, а Милану деньги считать умеет и плюс незаменимым лидером он в команде не является.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 января 2016, 00:48

      Неоправданно надежд?

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