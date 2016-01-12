«Милан» продаст Адриано в Китай

Нападающий "Милана" Луис Адриано может продолжить свою карьеру в одном из китайских клубов.

Сообщается, что "Милан" получит в результате этой сделки 14 миллионов евро, а зарплата Адриано на новом месте работы составит 8 миллионов в год.

Адриано перешел в "Милан" летом 2015 года из "Шахтера" за 7 миллионов евро. В нынешней Серии А он провел 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.