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    На ЧМ-2018 могут быть использованы видеоповторы

    Судьи, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года, возможно, смогут использовать видеоповторы. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС и член аналогичной структуры УЕФА Николай Левников.

    "Возможно, в марте на заседании Международного совета (ИФАБ) примут решение провести подобный эксперимент. Речь идет об одной из европейских ассоциаций, скорее всего, Англии. Арбитрам разрешат просматривать видео в двух случаях – связанных с назначением 11-метрового удара и определением взятия ворот. С помощью видеоматериалов они смогут убедиться, пересек ли мяч линию ворот. Подчеркну, что технический комитет только предложил изменения, а решение примут в начале марта. ФИФА хочет вернуть доверие к арбитрам.

    Сегодня на крупных международных турнирах используется от 18 до 22 телекамер. Судья порой не может увидеть то, что видят миллионы телезрителей. И в ФИФА хотят, чтобы в игре восторжествовала истина. В то же время решение техкома выглядит весьма спорным. Непонятно, как проводить эксперимент. И даже если его осуществят, не факт, что в дальнейшем результаты одобрят. Например, недавний эксперимент в Италии, когда в поле работали два арбитра, признали неудачным. Пока официальных разъяснений нет. Но, как я понимаю, количество просмотров в ходе одного матча, конечно, ограничат.

    Вопрос в другом. Можно посмотреть и убедиться, правильно ли назначен пенальти. А как быть в случае, когда 11-метровый не назначен и игра продолжилась? Например, мяч вышел за пределы поля, и его быстро ввели вбрасыванием из аута или ударом от ворот. В соответствии с современными правилами нельзя возвращаться к моменту, связанному с неназначением пенальти. Эксперименты проводят перед крупными международными соревнованиями, чтобы решить, можно ли использовать на них те или иные новшества. Думаю, сейчас речь идет о чемпионате мира 2018 года в России", – рассказал Левников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 21:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 января 2016, 00:14

      Да,да,я помню что в хоккее чистое время)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 января 2016, 00:14

      Я за!Главное это делать оперативно...вспомните хоккей)

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 января 2016, 22:11

      ну и зачем? весь интерес к футболу пройдет!!!! Думаю, это будет огромная ошибка!!!

      -1
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