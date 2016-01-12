Лапочкин и Иванов войдут в судейскую бригаду Карасева на Евро-2016

Глава судейского комитета РФС и член аналогичной структуры УЕФА Николай Левников рассказал, кто из российских арбитров попадет в бригаду Сергея Карасева, которая будет работать на Евро-2016.

"Сегодня есть три кандидата в ассистенты Карасева – Антон Аверьянов, Тихон Калугин и Николай Голубев. Они названы самим Сергеем и приглашены на сбор УЕФА, где сдадут тесты. Из троих оставят только двух. Окончательного решения по дополнительным ассистентам пока нет, но ими станут те судьи, кто чаще других работал с Карасевым. Речь о Сергее Иванове и Сергее Лапочкине", – сказал Левников.

Также футбольный чиновник прокомментировал шансы других российских судей.

"Есть ли шансы у Алексея Еськова, Виталия Мешкова и Владислава Безбородова? УЕФА очень деликатно подходит к этому вопросу. Требуется практика судейства в роли дополнительного арбитра. Пользуясь случаем, поздравлю и Карасева, и всех наших судей с тем, что российские арбитры спустя 10 лет вновь будут работать на крупном турнире. Отмечу фартовость президента РФС Виталия Мутко. При нем игры чемпионата мира-2006 судил Валентин Иванов, и при нем сейчас назначили Сергея".