Уткин отстранен от комментирования матчей

Известный комментатор Василий Уткин рассказал, что руководство "Матч ТВ" отстранило его от работы.

– Почему вы так редко стали комментировать матчи "Реала"?

– Ну, я сейчас вообще не комментирую. Отстранен, но это вопрос к руководству, я человек дисциплинированный и решения начальства не обсуждаю. Вообще я комментирую тот матч, на который назначен. А в остальном – я на матчи не прошусь, разве что иногда.

– Как вам работа на новом спортивном канале? Что бы вы изменили на "Матч ТВ", если б были руководителем канала?

– Я не вижу себя руководителем эфирного спортканала и никогда не видел, поэтому с этой точки зрения мне сказать нечего. Что до работы, то я успел расширить круг знакомств. Много интересных людей приходит, я бы особенно выделил Дениса Юскова — на редкость приятный и дельный малый. В остальном стоит признать, что пока не случилось дня или эфира, когда я был бы счастлив на "Матч ТВ". Разумеется, это сугубо моя личная проблема, – сказал Уткин.