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    Уткин отстранен от комментирования матчей

    Известный комментатор Василий Уткин рассказал, что руководство "Матч ТВ" отстранило его от работы.

    – Почему вы так редко стали комментировать матчи "Реала"?

    – Ну, я сейчас вообще не комментирую. Отстранен, но это вопрос к руководству, я человек дисциплинированный и решения начальства не обсуждаю. Вообще я комментирую тот матч, на который назначен. А в остальном я на матчи не прошусь, разве что иногда.

    – Как вам работа на новом спортивном канале? Что бы вы изменили на "Матч ТВ", если б были руководителем канала?

    – Я не вижу себя руководителем эфирного спортканала и никогда не видел, поэтому с этой точки зрения мне сказать нечего. Что до работы, то я успел расширить круг знакомств. Много интересных людей приходит, я бы особенно выделил Дениса Юскова — на редкость приятный и дельный малый. В остальном стоит признать, что пока не случилось дня или эфира, когда я был бы счастлив на "Матч ТВ". Разумеется, это сугубо моя личная проблема, – сказал Уткин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.01.2016 20:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +29

      shur 13 января 2016, 12:49

      Доп.здился,учитель словесности! По заслугам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 13 января 2016, 10:11

      А нехрен так откровенно топить за мадрид и троллить Барсу. Всегда бесило, когда его ставили на классико..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 января 2016, 00:12

      "пока не случилось дня или эфира, когда я был бы счастлив на "Матч ТВ"."....раз так,надо давно было оттуда уходить?Зачем себя мучить????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 12 января 2016, 23:10

      Канделаки не даст ему работать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 января 2016, 22:13

      Ура!! Жирдяев топчут!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 января 2016, 21:12

      На плюсе его место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2016, 20:48

      Отовсюду поперли?

      0
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