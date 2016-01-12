Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике: «Месси – величайший футболист в истории»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси стал пятикратным обладателем "Золотого мяча".

    "Я безумно рад, хотя мы и понимали заранее, что Месси получит эту награду, ведь он многое сделал в прошлом году. Это явно говорит о том, что он – величайший футболист в истории", – сказал Энрике.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 12 января 2016, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и целуй его в одно место,а НЕЙМАРУ пора понять что хватит создавать Месси и Суаресу славу,пора на себя работать!!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > -SHERLS 12 января 2016, 20:35

      Как мы заговорили.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11