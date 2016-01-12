Энрике: «Месси – величайший футболист в истории»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси стал пятикратным обладателем "Золотого мяча".

"Я безумно рад, хотя мы и понимали заранее, что Месси получит эту награду, ведь он многое сделал в прошлом году. Это явно говорит о том, что он – величайший футболист в истории", – сказал Энрике.