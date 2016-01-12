Сантана: «Кубань» показалась мне серьезным проектом»

Защитник "Кубани" Фелипе Сантана, недавно перешедший из "Шальке", рассказал, чем его привлек краснодарский клуб.

"Во время переговоров мне показали проект, который планируется реализовать в "Кубани". Он показался мне интересным и серьезным. Я очень хочу помочь клубу воплотить задуманное в жизнь", – сказал Сантана.