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    Сантана: «Кубань» показалась мне серьезным проектом»

    Защитник "Кубани" Фелипе Сантана, недавно перешедший из "Шальке", рассказал, чем его привлек краснодарский клуб.

    "Во время переговоров мне показали проект, который планируется реализовать в "Кубани". Он показался мне интересным и серьезным. Я очень хочу помочь клубу воплотить задуманное в жизнь", – сказал Сантана.

    Источник: Р-Спорт

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    12.01.2016 19:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 12 января 2016, 23:18

      все верно,тебе лишь показалось что это интересный и серьезный проект)по факту теперь это дно.И единственное чем ты поможешь клубу в воплощении задуманного в жизнь,так это их скорым вылетом в ПерДив

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Эрк 12 января 2016, 20:15

      пфффф хахаха

      0
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