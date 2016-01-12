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    ФИФА может пересмотреть итоги выборов хозяев ЧМ-2018 и 2022, если президентом станет Аль-Халифа

    Глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль-Халифа может организовать пересмотр заявочных программ чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, если победит на президентских выборах в ФИФА.

    По информации Insidethegames.biz, Аль-Халифа готов пойти на этот шаг в том случае, если обнаружатся серьезные нарушения при выборах хозяев этих турниров, которыми в итоге стали Россия и Катар. Напомним, швейцарская прокуратура сейчас занимается проверкой этих выборов.

    Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля. Кроме Аль-Халифы, на этот пост претендуют генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, южноафриканский бизнесмен Токио Сексвале и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 19:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +272

      Inks 12 января 2016, 23:25

      Руки прочь от футбола, грязные политики!

      1
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      Рейтинг: +81

      Любер 12 января 2016, 21:00

      Да конечно чушь полнейшая. Ни кто не будет ничего пересматривать, разве только по Катару. Да и то, сомнительно.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 января 2016, 20:05

      серьезно взялись буржуи... в британию перенесут...

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 12 января 2016, 19:56

      Обамка, вместе со всей своей европейской кодлой не может, а этот никому неизвестный арабчик сможет??? Еще одна сказка для укропитеков и иных дэбилов из серии 1000 и одна ночь Шахерезады. А с учетом того, что не известно как пройдет ЧЕ 2016 г., а может и вообще не состояться, в условиях евро-арабской миграции и максимальной терругрозы - сказка для полных дэбилов.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 января 2016, 19:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жестокая расплата за покупку права проведения ЧМ 2018.
      Дорого обходятся россиянам забавы Путина.

      -8
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      Рейтинг: +1423

      Parham > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 января 2016, 19:43

      А можешь описать детально, чем так дорого??Чего россияне лишились и потеряли? И не забывай самого главного!! Вина не доказана(её и не будет), а ты уже ОСУДИЛ!!!

      3
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 января 2016, 19:43

      А тебя никто на эту забаву и не приглашал.

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 января 2016, 19:47

      да да да, дружок, Путин во всем виноват. Он и за тобой придет, так что осторожно, ахахаха)))

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      Рейтинг: +14

      Профик1986 12 января 2016, 19:16

      когда выборы президента кандидаты обещают социальные блага. теперь когда выборы президентов ФИФА обещают новые ЧМ. как надоели рекламные акции

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