ФИФА может пересмотреть итоги выборов хозяев ЧМ-2018 и 2022, если президентом станет Аль-Халифа

Глава Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль-Халифа может организовать пересмотр заявочных программ чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, если победит на президентских выборах в ФИФА.

По информации Insidethegames.biz, Аль-Халифа готов пойти на этот шаг в том случае, если обнаружатся серьезные нарушения при выборах хозяев этих турниров, которыми в итоге стали Россия и Катар. Напомним, швейцарская прокуратура сейчас занимается проверкой этих выборов.

Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля. Кроме Аль-Халифы, на этот пост претендуют генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, экс-заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, южноафриканский бизнесмен Токио Сексвале и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.