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    Дуглас не перейдет в «Спартак»

    Агент защитника "Трабзонспора" Дугласа опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

    "Не знаю, откуда берутся эти слухи о переходе моего клиента в "Спартак". Это невозможно даже теоретически. Дело в том, что Дуглас в начале был заявлен за московское "Динамо", потом перешел в турецкий "Трабзонспор". Следовательно, он не может быть заявлен за третью команду в течение текущего сезона", - сказал агент.

    В нынешнем сезоне Дуглас провел два матча за "Динамо", а затем перешел в "Трабзонспор". В Турции 28-летний защитник сыграл 11 матчей. Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет обменять защитника Сердара Таски на Дугласа.

    Источник: Известия

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    12.01.2016 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      Yurskiy 12 января 2016, 20:30

      О, это уже Спартак хочет его на Таски обменять.))) Как интересно....

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 12 января 2016, 19:42

      ой счастье то какое)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Dgon1987 12 января 2016, 19:34

      Ну и слава богу!

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