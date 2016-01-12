Дуглас не перейдет в «Спартак»

Агент защитника "Трабзонспора" Дугласа опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

"Не знаю, откуда берутся эти слухи о переходе моего клиента в "Спартак". Это невозможно даже теоретически. Дело в том, что Дуглас в начале был заявлен за московское "Динамо", потом перешел в турецкий "Трабзонспор". Следовательно, он не может быть заявлен за третью команду в течение текущего сезона", - сказал агент.

В нынешнем сезоне Дуглас провел два матча за "Динамо", а затем перешел в "Трабзонспор". В Турции 28-летний защитник сыграл 11 матчей. Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет обменять защитника Сердара Таски на Дугласа.