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    Погба хочет играть в одной команде с Месси

    Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба, который попал в символическую сборную по итогам 2015 года, заявил, что хотел бы играть в одной команде с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

    "Месси - фантастический игрок и всем это известно. Конечно же, я хотел бы играть с ним в одной команде. Раньше я видел Роналду и Месси по телевизору и выбирал их, когда играл на PlayStation. Теперь я стою рядом с ними, но моей целью является не просто игра с ними на одном поле, но и достичь их уровня, а может быть даже стать лучше.

    "Золотой мяч" является мечтой каждого футболиста. Я стремлюсь к тому, чтобы оказаться среди финалистов, но это сложно, так как я полузащитник, а не нападающий. Однако я продолжу упорно работать, чтобы завоевать эту награду", - сказал Погба.

    Источник: Football Espana

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    12.01.2016 17:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +429

      sold93 13 января 2016, 15:42

      намек Месси, что ему пора в Юве?

      0
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      Рейтинг: +281

      trudovik 13 января 2016, 12:29

      полузащитник... и что? Пашка Недвед впахивал и получил футбольный глобус. Блестящий был колотун!!! https://www.youtube.com/watch?
      v=aSgDLZhs9Qo

      0
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      Рейтинг: +10

      BARSA 444 13 января 2016, 11:58

      kgkhkh

      0
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      Рейтинг: +9

      sekretvvu 12 января 2016, 18:18

      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://dum.ps/maaxim

      -1
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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 12 января 2016, 18:11

      намекнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2016, 17:37

      Тонкий намёк?

      0
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