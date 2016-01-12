Павлюченко: «В «Кубани» уже никому не верю»

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко заявил, что клуб по-прежнему не погасил перед ним задолженность по заработной плате.

"Ситуация не разрешилась, и боюсь, что… Даже не знаю, что и сказать. Обещали вчера перевести деньги. Но я когда только приходил в "Кубань", мне многое обещали. Я уже никому не верю... Из клуба мне никто не звонил. Представляете, ни главный тренер, ни его помощник, ни руководители, ни доктор… Никто. Я не понимаю, что происходит. Я надеюсь, что что-то произойдет. Есть еще два дня… Понимаете, я взрослый человек. У меня есть свое мнение, своя семья. Мне нужно думать о ней", - сказал Павлюченко.

Напомним, что "Кубань" не платила зарплату форварду в течение 5 месяцев и уже задолжала ему 550 тысяч долларов. В ответ на это Павлюченко не прибыл в расположение "Кубани" после зимнего отпуска. При этом, главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев считает, что форвард должен вернуться в команду. 14 января "Кубань" улетает на первый предсезонный сбор.