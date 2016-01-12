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    Павлюченко: «В «Кубани» уже никому не верю»

    Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко заявил, что клуб по-прежнему не погасил перед ним задолженность по заработной плате.

    "Ситуация не разрешилась, и боюсь, что… Даже не знаю, что и сказать. Обещали вчера перевести деньги. Но я когда только приходил в "Кубань", мне многое обещали. Я уже никому не верю... Из клуба мне никто не звонил. Представляете, ни главный тренер, ни его помощник, ни руководители, ни доктор… Никто. Я не понимаю, что происходит. Я надеюсь, что что-то произойдет. Есть еще два дня… Понимаете, я взрослый человек. У меня есть свое мнение, своя семья. Мне нужно думать о ней", - сказал Павлюченко.

    Напомним, что "Кубань" не платила зарплату форварду в течение 5 месяцев и уже задолжала ему 550 тысяч долларов. В ответ на это Павлюченко не прибыл в расположение "Кубани" после зимнего отпуска. При этом, главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев считает, что форвард должен вернуться в команду. 14 января "Кубань" улетает на первый предсезонный сбор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 15:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +81

      Любер 12 января 2016, 21:22

      Хотелось ответить некоторым любителям по обсуждать бывших заслуженных футболистов, но лучше одни махом для всех. Вспомните, удоды, как вы же на руках носили и Павлюченко, и Аршавина с Кержаковым в то время, когда они были молоды. И приносили победы вашим же клубам и сборной. И это касается не только их, но и многих других наших заслуженных. Речь то идёт не о сычёвых с денисовыми. Эти люди действительно многое сделали для нашего футбола. Так чего же вы их полоскаете на закате карьеры?

      -1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > Любер 12 января 2016, 23:28

      Сам - то хоть понял. что написал ?

      -1
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      Рейтинг: +81

      Любер > Докторо123 13 января 2016, 20:00

      Тяжело тебе читать такие большие тексты, с головушкой видно совсем не дружишь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 > Любер 14 января 2016, 09:32

      Любер, с тобой спорить СМЫСЛА НЕТ !!! С такими как ты спорить нельзя, потому что : «Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы » !!! А образование мне позволяет разобраться в больших и ТУПЫХ (как у тебя) умозаключениях…

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 января 2016, 20:21

      Это тебе не в Локомотиве сидеть на банке и миллионы получать. Никчемный спортсмен.

      -2
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      Рейтинг: +9

      m_v_g 12 января 2016, 18:35

      Да, Спящий мамонт, в Англии, не тому научился

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 января 2016, 17:27

      За что ему такие деньги ??????????????????????????????
      ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 12 января 2016, 15:55

      Надо переводить таких игрочишек на хозрасчет - играл хорошо команда победила, получи бабки по контракту, а если нет хрен тебе с морковкой !

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 января 2016, 15:41

      за что платить то ему , он толком ни чего не показал в кубани

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 января 2016, 15:36

      Заканчивай с футболом

      -1
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