Мутко: «Ясно, что для финала Кубка надо искать другую дату»

Президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России будет перенесен на более раннюю дату.

"По последнему туру и дате финала Кубка России мы еще будем думать. Ясно, что для финала Кубка надо искать другую дату. Он не может проводиться после финала Лиги чемпионов. В это время уже все сборные будут готовиться к чемпионату Европы. В интересах сборной России мы должны еще раз посмотреть на календарь. Не исключаю, что матч пройдет в Казани, если к нему будет готов новый стадион. Будем рассматривать несколько вариантов. Времени еще немало", – отметил Мутко.

Напомним, что финал Кубка России назначен на 29 мая. При этом, сбор сборной России перед чемпионатом Европы пройдет с 25 мая по 5 июня.