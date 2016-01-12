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Мутко: «Ясно, что для финала Кубка надо искать другую дату»

12 января 2016, 15:12

Президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко подтвердил, что финал Кубка России будет перенесен на более раннюю дату.

"По последнему туру и дате финала Кубка России мы еще будем думать. Ясно, что для финала Кубка надо искать другую дату. Он не может проводиться после финала Лиги чемпионов. В это время уже все сборные будут готовиться к чемпионату Европы. В интересах сборной России мы должны еще раз посмотреть на календарь. Не исключаю, что матч пройдет в Казани, если к нему будет готов новый стадион. Будем рассматривать несколько вариантов. Времени еще немало", – отметил Мутко.

Напомним, что финал Кубка России назначен на 29 мая. При этом, сбор сборной России перед чемпионатом Европы пройдет с 25 мая по 5 июня.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия Мутко Виталий
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