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  • Пике, Туре и Суарес вошли в состав второй символической сборной по итогам 2015 года

Пике, Туре и Суарес вошли в состав второй символической сборной по итогам 2015 года

12 января 2016, 14:46
13

Стал известен второй состав символической сборной мира по версии FIFPro.

Команда составлена путем голосования футболистов.

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Защитники: Давид Алаба, Филип Лам (оба – "Бавария"), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона").

Полузащитники: Эден Азар ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Яя Туре ("Манчестер Сити").

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ").

Источник: FifPro
Комментарии (13)
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Schicko_008
1452601983
Ну вот что тут делают Азар и ЯЯ Туре - это загадка!
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cruiff
1452602068
Бускетса и Браво даже здесь нет. Что за идиотизм.
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Ronaldinho24
1452606809
Браво нет потому что для запасных нет места, а Де Хеа уж точно лучше!
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Ronaldinho24
1452606934
Полузащита здесь вся непонятная! за какие заслуги их выбирают???!!!
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Ronaldinho24
1452607098
де брюйне должен был быть
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Biatlon1st
1452608341
А где акинфеев? рекорд же!
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АртурZaСМ
1452609170
Буффон должен был быть в первой сборной вместо Нойера, а его даже во второй нет ... полный бред...
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АртурZaСМ
1452609537
Как болельщик Челси считаю, что Азара здесь не должно быть...
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Schicko_008
1452609725
Вообще вот полная статистика: 1 Лионель Месси 41,33 % 2 Криштиану Роналду 27,76 % 3 Неймар 7,86 % 4 Robert Lewandowski 4.17% 5 Luis Suárez 3.38% 6 Thomas Müller 2.21% 7 Manuel Neuer 1.97% 8 Eden Hazard 1.33% 9 Andrés Iniesta 1.24% 10 Alexis Sánchez 1.18% 11 Zlatan Ibrahimović 1.13% 12 Yaya Touré 0.89% 13 Sergio Agüero 0.86% 14 Javier Mascherano 0.79% 15 Paul Pogba 0.72% 16 Gareth Bale 0.65% 17 Arturo Vidal 0.58% 18 Kevin De Bruyne 0.47% 19 James Rodríguez 0.45% 20 Karim Benzema 0.40% 21 Toni Kroos 0.2931% 22 Arjen Robben 0.2930% 23 Ivan Rakitić 0.05%
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Schicko_008
1452609980
То есть исходя из этого в первой сборной должны быть: Роналду-Неймар-Месси Аза
р-Иньеста-Мюллер А во второй сборной: Суарез- Левандовски-Ибрагимович ЯЯ Туре-Маскерано-Погба Или там какой-то иной неведомый критерий...
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