Пике, Туре и Суарес вошли в состав второй символической сборной по итогам 2015 года

Стал известен второй состав символической сборной мира по версии FIFPro.
Команда составлена путем голосования футболистов.
Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").
Защитники: Давид Алаба, Филип Лам (оба – "Бавария"), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона").
Полузащитники: Эден Азар ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Яя Туре ("Манчестер Сити").
Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ").
Источник: FifPro
р-Иньеста-Мюллер А во второй сборной: Суарез- Левандовски-Ибрагимович ЯЯ Туре-Маскерано-Погба Или там какой-то иной неведомый критерий...