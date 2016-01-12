Пике, Туре и Суарес вошли в состав второй символической сборной по итогам 2015 года

Стал известен второй состав символической сборной мира по версии FIFPro.

Команда составлена путем голосования футболистов.

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Защитники: Давид Алаба, Филип Лам (оба – "Бавария"), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона").

Полузащитники: Эден Азар ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Яя Туре ("Манчестер Сити").

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ").