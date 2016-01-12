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    «Ливерпуль» не собирается покупать Пато

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию об интересе клуба к нападающему "Коринтианса" Алешандре Пато.

    "Я скажу правду по этому вопросу. "Ливерпуль" не интересуется Пато. Вообще я не люблю отвечать на вопросы по поводу трансферов до тех пор, пока с игроком не подписан контракт. Но в случае с Пато, не стоит обращать внимание на слухи", - сказал Клопп.

    Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" уже договорился с "Коринтиансом" о покупке Пато за 15 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    12.01.2016 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 января 2016, 12:58

      Слава Богу! Как же Ливеру повезло найти УМНОГО тренера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 12 января 2016, 12:37

      ну и хорошо)

      -1
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