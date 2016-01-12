«Ливерпуль» не собирается покупать Пато

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию об интересе клуба к нападающему "Коринтианса" Алешандре Пато.

"Я скажу правду по этому вопросу. "Ливерпуль" не интересуется Пато. Вообще я не люблю отвечать на вопросы по поводу трансферов до тех пор, пока с игроком не подписан контракт. Но в случае с Пато, не стоит обращать внимание на слухи", - сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" уже договорился с "Коринтиансом" о покупке Пато за 15 миллионов евро.