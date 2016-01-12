Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав «Динамо»

Возвращению полузащитника "Динамо" Игоря Денисова в основной состав команды поспособствовал глава РФС Виталий Мутко. Об этом стало известно из источника, знакомого с ситуацией.

"Виталий Мутко лично общался с гендиректором "Динамо" Сергеем Сысоевым. В целях интереса сборной России накануне Евро-2016, игрок должен находится в хорошей форме и получать игровую практику в Премьер-лиге. Потому руководству бело-голубых было выражено пожелание решить с игроком проблемы и вернуть его в основной состав. Что и было сделано в течение одного-двух дней.

При этом у Денисова действительно был вариант с "Крыльями Советов", но футболист категорически отказался уезжать из Москвы, хотя главный тренер самарцев Франк Веркаутерен гарантировал полузащитнику место в основном составе. Во вторник Игорь Денисов пройдет медобследование в одном из учреждений Москвы, после чего сразу вылетит в Португалию и присоединится к команде Андрея Кобелева", – сообщил источник, близкий к руководству бело-голубых.

Напомним, что Денисов в ноябре был остранен от тренировок с основным составом "Динамо" по причине конфликта с руководством и главным тренером клуба.