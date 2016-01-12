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    Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав «Динамо»

    Возвращению полузащитника "Динамо" Игоря Денисова в основной состав команды поспособствовал глава РФС Виталий Мутко. Об этом стало известно из источника, знакомого с ситуацией.

    "Виталий Мутко лично общался с гендиректором "Динамо" Сергеем Сысоевым. В целях интереса сборной России накануне Евро-2016, игрок должен находится в хорошей форме и получать игровую практику в Премьер-лиге. Потому руководству бело-голубых было выражено пожелание решить с игроком проблемы и вернуть его в основной состав. Что и было сделано в течение одного-двух дней.

    При этом у Денисова действительно был вариант с "Крыльями Советов", но футболист категорически отказался уезжать из Москвы, хотя главный тренер самарцев Франк Веркаутерен гарантировал полузащитнику место в основном составе. Во вторник Игорь Денисов пройдет медобследование в одном из учреждений Москвы, после чего сразу вылетит в Португалию и присоединится к команде Андрея Кобелева", – сообщил источник, близкий к руководству бело-голубых.

    Напомним, что Денисов в ноябре был остранен от тренировок с основным составом "Динамо" по причине конфликта с руководством и главным тренером клуба.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.01.2016 11:44
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1154

      inzek 13 января 2016, 16:29

      вечно за этого раздолбая кто-то просит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 12 января 2016, 16:46

      Вот так ЭТА сборная и играть летом будет - как попросят,как договорятся....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 января 2016, 16:02

      Мутко -- мошенник деревенского пошиба. Действует по методу : "Кто не обманывает , тот дурак".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Sherd_97 12 января 2016, 15:42

      Мутко всех зааебал уже, и Путиным зааебал прикрываться. Убей себя анло-русским словарем! Ноу криминалити блать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 января 2016, 15:33

      Мутк о всем насовал!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Ortaped79 12 января 2016, 15:25

      ну всё следующий золотой мяч у денисова

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 12 января 2016, 15:15

      Мутко совсем прихууел,Широков попросил что играл теперь попросил что б Денисов играл

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 14:52

      Вот пусть Мутко ему и платит, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 января 2016, 14:27

      Полнейший маразм.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24995

      bset 12 января 2016, 13:42

      Все больше чувствует свою безнаказанность. На месте Кобелева я бы пошел на принцип, если конфликт серьезный.

      6
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > bset 12 января 2016, 16:04

      АНК из команды не уйдет из-за подонка -министра.

      0
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