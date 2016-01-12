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    Ван Гаал: «Некоторые матчи «МЮ» заставляют меня скучать»

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что некоторые матчи команды вызывают у него скуку и злость.

    «От некоторых наших игр я испытал неимоверное удовольствие. Мне очень понравился поединок с «Челси», несмотря на счет 0:0, а ведь мы могли и вовсе проиграть.

    А еще бывают матчи, когда мне скучно или я сержусь по причине того, что не получается забить. Но это футбол. Так не может быть, чтобы команда из матча в матч показывала искрометный футбол, который нравится зрителям», – отметил голландский специалист.

    После 20-ти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков. Сегодня манкунианцам предстоит выездной поединок 21-го тура против «Ньюкасла».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.01.2016 11:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +110

      Baich 12 января 2016, 19:33

      пожимай свои плоды!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Арисыч 12 января 2016, 16:08

      Некоторые,да они все под его руководством мёртвые матчи.Как тренер Ван Гаал изжил себя-синдром Каппело.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 января 2016, 12:05

      Вот поэтому тебя и уволили

      1
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