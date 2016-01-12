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    «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

    Сегодня в матче 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкаслу", проигравшему три последних встречи, будет противостоять "Манчестер Юнайтед". У "красных дьяволов" дела также идут неважно: в предыдущем туре была одержана первая победа за долгое время. Поединок должен получиться невероятно напряженным!

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед". Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 21:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Tavegil 12 января 2016, 11:07

      а сколько стоит трансляция?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 > Tavegil 12 января 2016, 22:36

      90 рублей

      0
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