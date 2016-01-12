«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Сегодня в матче 21-го тура чемпионата Англии "Ньюкаслу", проигравшему три последних встречи, будет противостоять "Манчестер Юнайтед". У "красных дьяволов" дела также идут неважно: в предыдущем туре была одержана первая победа за долгое время. Поединок должен получиться невероятно напряженным!

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед". Начало в 22:45, не пропустите!