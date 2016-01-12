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    Ткачев: «ЦСКА – великий клуб, поэтому выбрал именно его»

    Новичок ЦСКА Сергей Ткачев, перешедший из «Кубани», рассказал, по какой причине его выбор пал именно на армейский клуб. Напомним, что накануне появилась информация, что игрок может перебраться в «Штутгарт».

    «Прошел медицинское обследование и пока работаю самостоятельно. Нужно еще немного времени на адаптацию. Только начал входить в рабочий ритм. Присоединюсь к общей группе, когда тренеры и врачи решат, но по ощущениям дней пять еще нужно.

    Почему выбрали ЦСКА, а не «Штутгарт»? Потому что ЦСКА – это великий клуб и оказаться в нем – большая честь и большое счастье. Даже не сомневался.

    Возможность поиграть в Европе? ЦСКА и так постоянно играет в Европе! Думаю, все свои мечты я смогу реализовать здесь. Фактически я и так перешел в европейский клуб. Свой уровень ЦСКА подтверждал не раз.

    Поможет ли переход в ЦСКА попасть в сборную России? Каждый футболист об этом мечтает. Мое дело – работать», – отметил Ткачев.

    Напомним, в нынешнем сезоне Ткачев провел в составе "Кубани" 17 встреч в чемпионате России, забил три мяча и отдал один результативный пас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 09:23
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 15:04

      Ага, великий клуп с великим вратарём!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 12 января 2016, 12:44

      А тут тоже конкуренция будет серьёзная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 12 января 2016, 12:34

      потому что а Германии надо пахать за «копейки» , а тут даже паспорт в помощь

      4
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