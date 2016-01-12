«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор

«Зенит» сегодня утром вылетел на первый зимний тренировочный сбор. В число игроков, которые отправились в Катар, вошли пять человек из «Зенита-2». Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов, Александр Васютин.

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов, Илья Кубышкин.

Полузащитники: Вячеслав Зинков, Аксель Витсель, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Артем Поникаров, Данни, Никита Андреев.

Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

Как уже сообщалось ранее, на первом этапе подготовки питерцам предстоит провести два контрольных поединка с катарскими клубами – 17-го января с "Лехвией" и 21-го января с "Эль Джаишем".