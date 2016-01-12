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    «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор

    «Зенит» сегодня утром вылетел на первый зимний тренировочный сбор. В число игроков, которые отправились в Катар, вошли пять человек из «Зенита-2». Полный список футболистов выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов, Александр Васютин.

    Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов, Илья Кубышкин.

    Полузащитники: Вячеслав Зинков, Аксель Витсель, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Артем Поникаров, Данни, Никита Андреев.

    Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Как уже сообщалось ранее, на первом этапе подготовки питерцам предстоит провести два контрольных поединка с катарскими клубами – 17-го января с "Лехвией" и 21-го января с "Эль Джаишем".

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.01.2016 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      zeni 12 января 2016, 11:56

      Удачи ПАРНЯМ и без травм!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2016, 09:21

      Кубышкин какой то а где же Малафеев и Жирик

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