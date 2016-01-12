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    Мостовой: «Пару лет назад Энрике критиковали все, кому не лень»

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением относительно итогов премии «Золотой мяч», отметив, что наставник «Барселоны» Луис Энрике заслуженно признан лучшим тренером года.

    «Барселона» в том году выиграла все трофеи, а тренер «Барселоны» – Луис Энрике. Года два назад его критиковали все, кому не лень. Но когда у тебя в составе такие футболисты... Как сегодня сказал ван Бастен, этой команде тренер не нужен», – сказа Мостовой.

    Напомним, что приз лучшему игроку года получил также представитель сине-гранатовых – нападающий Лионель Месси.

    Источник: Р-Спорт

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    12.01.2016 06:45
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