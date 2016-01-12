Бубнов: «Неймар заслужил «Золотой мяч» не меньше Месси, но он свое еще возьмет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги голосования за лучшего игрока 2015 года.

«Кто-то сомневался, что итоги голосования могут быть другими? Лионель Месси выиграл в 2015-м году пять турниров. Он забивал абсолютно во всех турнирах, в которых принимал участие. Конечно, он заслужил этот «Золотой мяч», как никто другой. Хотя я еще после огласки номинантов говорил, и остаюсь при своем мнении: Неймар заслужил его не меньше. Да, он забил чуть меньше, но его роль в «Барселоне» и сборной Бразилии огромна. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что он свои мячи еще возьмет: ему только 23 года и вся карьера впереди. Возможно, это случится даже через год. У бразильца самые большие перспективы из этой троицы», – сказал Бубнов.

Также бывший игрок «Спартака» считает, что Криштиану Роналду вряд ли когда-нибудь еще получит «Золотой мяч».

«Он и сам понимал, что он аутсайдер среди номинантов. Во-первых, не выиграл ни одного турнира, во-вторых, дважды подряд эту награду уже получал. Сейчас у него не было ни одного шанса. И ему будет тяжело зацепиться еще хотя бы раз за «Золотой мяч» – здесь и возраст, и серьезные соперники в лице Неймара, Месси, Суареса, Левандовски. Ну а Лео Месси еще поборется за трофей, ему только 28 лет – самый расцвет для футболиста его амплуа. Уверен, лет шесть у аргентинца еще есть в запасе. Еще один-два «Золотых мяча» он может взять».