Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Пусть меня помнят за игру, а не за титулы. Титулы – это всего лишь цифры»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который покинет мюнхенский клуб после этого сезона, не спешит обнародовать свое следующее место работы.

    «О своей новой команде я объявлю, когда будет подписан контракт. Я не разговаривал с игроками о своем скором отъезде в Англию, мы говорим только о футболе. Но они в любом случае уже знают», – сказал Гвардиола.

    Также испанец заявил, что его в первую очередь интересует игра, а не титулы.

    «Мне бы хотелось, чтобы меня помнили по игре моих команд, а не по выигранным трофеям. В конце концов, это не более чем цифры, а цифры скучны. Когда мы выигрываем со счетом 4:0 или 5:0, фанаты уходят домой счастливыми, и это лучший подарок для меня».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2016 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 12 января 2016, 07:43

      обычно говорят наоборот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 12 января 2016, 07:18

      помирать собрался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 12 января 2016, 00:48

      твою тики-таку еще не скоро забудут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11