Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Англии

Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии.

Полные составы некоторых пар определятся после того, как будут сыграны повторные матчи раунда 1/32. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Вест Бромвич"/"Бристоль Сити" – "Питерборо"

"Арсенал" – "Бернли"

"Дерби" – "Манчестер Юнайтед"

"Хаддерсфилд"/"Рединг" – "Уолсолл"

"Эксетер"/"Ливерпуль" – "Вест Хэм"

"Уиком"/"Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

"Шрусбери" – "Шеффилд"

"Ноттингем" – "Уотфорд"

"Карлайл"/"Йовил" – "Эвертон"

"Кристал Пэлас" – "Сток"

"Оксфорд" – "Ньюпорт"/"Блэкберн"

"Ипсвич /"Портсмут" – "Борнмут"

"Колчестер" – "Тоттенхэм"/ Лестер"

"Бэри"/"Брэдфорд" – "Халл"

"Нортхэмптон /"Милтон" – "Челси