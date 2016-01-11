Венгер: «Санчес вряд ли сыграет против «Ливерпуля», Фламини и Озил должны восстановиться»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал состояние травмированных игроков перед матчем 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Озил и Фламини должны успеть восстановиться, Оспину ждет контрольный осмотр, а что касается Санчеса, то он вряд ли сыграет в этом матче. Он выздоравливает и имеет шанс сыграть против «Стока». Росицки приступил к полноценным тренировкам, так ситуация идет на поправку», – сказал Венгер.

Также наставник лондонцев рассказал, что сам Санчес уже считает себя готовым играть.

«Он постоянно просит, чтобы я выпустил его на поле, но если его слушать, то он и с травмой будет играть. Мы хотим быть осторожными, ведь при мышечных повреждениях нельзя заранее знать степень риска. Ясно только то, что Санчес почти выздоровел».