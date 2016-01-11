Месси: «Спасибо футболу за все хорошее и плохое, что он сделал для меня»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выступил с речью на церемонии вручения «Золотого мяча», обладателем которого он стал в пятый раз.

«Вернуться на эту сцену и выиграть еще один «Золотой мяч», после того, как я из зала наблюдал вручение этой награды Криштиану в прошлом году – это особенный момент. Невероятно, что у меня уже пять таких призов – это намного больше, чем то, о чем я мечтал ребенком. Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, а также своих партнеров по команде. Наконец, я бы хотел сказать спасибо футболу за все, что он для меня сделал – как за хорошее, так и за плохое. Он заставил меня учиться и развиваться», – сказал Месси.