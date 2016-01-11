Ташуев: «Завтра Сантана приступит к тренировкам»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал трансфер защитника Фелипе Сантаны.

– Впервые в вашей тренерской карьере придется работать с финалистом Лиги чемпионов?

– Вы меня недооцениваете. Я работал с Андреем Канчельскисом, Виктором Онопко, Василием Кульковым, Романом Широковым. Теперь вот будем сотрудничать с Сантаной. Это очень квалифицированный защитник. Надеюсь, нам поможет. Мы уже с ним пообщались, завтра приступит к тренировкам.

– В перспективе должен стать лучшим защитником Премьер-лиги?

– Главное, чтобы он стал лучшим у нас.

– Есть ли новости по Павлюченко?

– Надеюсь, он полетит с нами на сбор на Кипр. Пока это все, – сказал Ташуев.