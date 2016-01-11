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    Ташуев: «Завтра Сантана приступит к тренировкам»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал трансфер защитника Фелипе Сантаны.

    – Впервые в вашей тренерской карьере придется работать с финалистом Лиги чемпионов?

    – Вы меня недооцениваете. Я работал с Андреем Канчельскисом, Виктором Онопко, Василием Кульковым, Романом Широковым. Теперь вот будем сотрудничать с Сантаной. Это очень квалифицированный защитник. Надеюсь, нам поможет. Мы уже с ним пообщались, завтра приступит к тренировкам.

    – В перспективе должен стать лучшим защитником Премьер-лиги?

    – Главное, чтобы он стал лучшим у нас.

    – Есть ли новости по Павлюченко?

    – Надеюсь, он полетит с нами на сбор на Кипр. Пока это все, – сказал Ташуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2016 21:19
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