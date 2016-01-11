ФИФА обнародовала символическую сборную 2015 года

На церемонии вручения «Золотого мяча» была обнародована символическая сборная 2015 года по версии ФИФА.

Наибольшее представительство в этой команде получили «Барселона» и «Реал» - по четыре игрока.

Полностью состав символической сборной ФИФА 2015 года выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Тиаго Силва, Марсело, Серхио Рамос, Даниэль Алвес, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Поль Погба, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси.