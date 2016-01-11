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    ФИФА обнародовала символическую сборную 2015 года

    На церемонии вручения «Золотого мяча» была обнародована символическая сборная 2015 года по версии ФИФА.

    Наибольшее представительство в этой команде получили «Барселона» и «Реал» - по четыре игрока.

    Полностью состав символической сборной ФИФА 2015 года выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Тиаго Силва, Марсело, Серхио Рамос, Даниэль Алвес, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Поль Погба, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 20:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 12 января 2016, 05:37

      Нойер
      Иванович Кьеллини Пике Альба
      Маркизио Кроос Иньеста
      Роналду Месси Неймар

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > loko-the_best 12 января 2016, 12:41

      Позиция правого защитника действительно многовариантная: Алвес, Иванович, Лихтштайнер, Сабалетта, Лам, Майкон...

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > loko-the_best 12 января 2016, 12:43

      Слева, пожалуй, только трое: Марсело, Альба, Алаба

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > loko-the_best 12 января 2016, 12:46

      Думаю, и в том и другом случае сыграли имена клубов... Я бы направо поставил Лама, а налево - Алабу. Притом, что болею не за Баварию!)
      В центре - Кьеллини, С. Рамос.

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      Рейтинг: -92

      Raxor 11 января 2016, 23:32

      модрич вроде не получал такой практики чтоб проявить себя в прошлом сезон, погба как бы тоже не блистал

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Raxor 12 января 2016, 01:12

      Погба кагбе до финала ЛЧ так дошел,по блату.И скудетто с кубком взял с Ювентусом где-то на втором плане там бегая.

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      Рейтинг: +14

      Alehandroo 11 января 2016, 22:48

      Эм, а браво чем хуже нойера? Решили не травмировать психику Реала?

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Alehandroo 12 января 2016, 01:12

      А Буффон чем хуже обоих вышевзятых?

      1
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      Рейтинг: +14

      Alehandroo > Ronaldinho R10 12 января 2016, 02:43

      Акинфеев куда круче вместе всех взятых

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 11 января 2016, 20:53

      Погба лишний, остальные на месте!)

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