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    Ткачев: «Я уже собирался ехать в Германию, но мне позвонил Слуцкий»

    Новичок ЦСКА Сергей Ткачев рассказал, что звонок главного тренера армейцев Леонида Слуцкого заставил его отклонить предложение из Германии.

    "Предложение, не скрою, заинтересовало, можно сказать, я уже собирал вещи. Но буквально пару-тройку дней назад мне позвонил Леонид Слуцкий. Сказал, что хочет видеть меня в команде. Этот звонок все изменил. Долго раздумывать не стал и решил остаться в России. Предложения действительно были, в том числе и из других российских клубов. Не хотелось бы конкретизировать. Я в ЦСКА и очень этому рад", – сказал Ткачев.

    Также полузащитник признался, что пока не знает, на какой позиции ему предстоит играть в ЦСКА.

    "Могу сыграть и справа, и слева, и в центре полузащиты. Естественно, тренеру решать, где лучше меня использовать. Конкретные беседы на эту тему еще впереди. Сейчас мне нужно привыкнуть к команде. В ближайшие несколько дней буду заниматься по индивидуальной программе. Максимум неделю. Потом, надеюсь, вольюсь в общую группу".

    Источник: Бобсоккер

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    11.01.2016 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 12 января 2016, 16:56

      Слуцкий просто не туда попал.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 января 2016, 22:50

      Для ЦСКА это конечно плюс,но с Германией вариант по моему лучше

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      Рейтинг: +31

      BATA > Asbjorn 11 января 2016, 23:26

      Лучше , не лучше. Факт в том что он сделал свой выбор, да и в сборной ему по любой + даст .

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      Рейтинг: +31

      BATA 11 января 2016, 22:31

      Разводите димогогию, ЦСКА игроки нужны, тем более с РФ гражданством, думаю ни игрок, ни команда от этого не потеряет.Скамейку даже увеличивать надо у ЦСКА.

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