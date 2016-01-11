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    У Груйича возникли проблемы на медосмотре из-за клаустрофобии

    Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груйич, недавно подписавший с клубом контракт, рассказал о том, как он проходил медосмотр перед заключением договора.

    «Я страдаю от сильной клаустрофобии, поэтому мне было очень страшно проходить МРТ, где нужно целый час лежать в сканере в темноте. Когда я узнал, что это обязательная процедура, я едва не отказался от нее. Мне и правда было страшно, я не мог оставаться внутри ни на минуту. Я запаниковал и позвал врача, который 20 минут уговаривал меня снова лечь туда. В результате для меня пришлось создать особые условия, и я преодолел страх. Затем я отправился на «Энфилд», где подписал договор и сфотографировался», – сказал Груйич.

    Источник: Liverpool Echo

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    11.01.2016 20:20
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