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    Владельцы «МЮ» приняли решение уволить ван Гаала

    Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Луи ван Гаалом.

    В декабре руководство манкунианцев гарантировало ван Гаалу, что он продолжит работу, несмотря на то, что команда не могла выиграть на протяжении восьми матчей.

    Теперь же сообщается, что матч Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед», в котором «МЮ» показал невзрачную игру и победил благодаря пенальти в добавленное время, заставил владельцев клуба передумать, и ван Гаал будет уволен.

    Источник: Goal.com

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    11.01.2016 19:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 12 января 2016, 23:55

      Че за байда?!?Вон сидит на лавке, с папочкой и Гиггсом...За такую инфу,да ударить по фую!Проверять нуна.

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      Рейтинг: +11

      RSY_Unit 12 января 2016, 16:24

      Только оставят пусть Гигза до конца сезона! Пусть попробует... У него уже достаточно опыта как делать не надо... Думаю, что он в состоянии поставить игру... Хотя и сам факт ухода "философа" подстегнет команду!

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      Рейтинг: +19

      Daler(m.u.real) 12 января 2016, 14:07

      Моуриньо !!!

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      Рейтинг: +19

      Daler(m.u.real) 12 января 2016, 14:06

      Давно надо его уволить,заебали...когда это произойдет..??

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      Рейтинг: +10

      dLd MUFC 12 января 2016, 08:41

      Шанс Гиггзу!

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      Рейтинг: +11

      damien7795 11 января 2016, 23:49

      да где это написано? никто его еще не уволил

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 января 2016, 22:51

      Интересно кого возьмут

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      Рейтинг: +14

      Alehandroo 11 января 2016, 22:45

      Походу после ухода Фергюсона все отойти не могут.

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      Рейтинг: +11

      RSY_Unit > Alehandroo 12 января 2016, 16:27

      Отходить будут долго... Первый трофей после ухода Александра Мэттью Басби был только через 5-6 сезонов... Блин, не кто не знает есть какой-нибудь тренер шотландец с именем Александр? Я чувствую что нужно именно такого! :_)

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 11 января 2016, 21:25

      Ой, да каждый день одно и тоже. Уволят - не уволят. То одно другое. Откуда инфа? Решили они..

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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 11 января 2016, 21:24

      Маур просто не тренер на длительный срок, и при нем команда не прогрессирует он её выжимает

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