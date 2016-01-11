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    Ярмоленко: «Пока официальных предложений насчет меня в «Динамо» не поступало»

    Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заявил, что на сегодняшний день у него нет конкретных предложений от европейских клубов.

    «У нас есть договоренность с президентом о том, что если будет предложение, которое устроит и его, и меня, то он меня отпустит. Но пока официальных предложений насчет меня в «Динамо» не поступало. Поэтому я не вижу смысла что-то говорить на эту тему.

    А на случай появления официального предложения президент «Динамо» мою позицию знает: я хочу играть в более сильном чемпионате», — заявил футболист.

    Ранее сообщалось, что украинцем интересуется английский «Эвертон».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 18:35
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