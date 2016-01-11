Ярмоленко: «Пока официальных предложений насчет меня в «Динамо» не поступало»

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заявил, что на сегодняшний день у него нет конкретных предложений от европейских клубов.

«У нас есть договоренность с президентом о том, что если будет предложение, которое устроит и его, и меня, то он меня отпустит. Но пока официальных предложений насчет меня в «Динамо» не поступало. Поэтому я не вижу смысла что-то говорить на эту тему.

А на случай появления официального предложения президент «Динамо» мою позицию знает: я хочу играть в более сильном чемпионате», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуется английский «Эвертон».