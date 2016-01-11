Беленов написал заявление о расторжении контракта с «Кубанью»

Голкипер краснодарской «Кубани» Александр Беленов написал заявление о расторжении контракта со своим клубом. Таким образом, основной страж ворот команды может не полететь с «Кубанью» на первый тренировочный сбор.

Отмечается, что Беленова не устраивают постоянные задержки с выплатой заработной платы.

Как сообщалось ранее, о задолженностях в «Кубани» заявил другой футболист команды – Роман Павлюченко.