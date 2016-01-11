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    Беленов написал заявление о расторжении контракта с «Кубанью»

    Голкипер краснодарской «Кубани» Александр Беленов написал заявление о расторжении контракта со своим клубом. Таким образом, основной страж ворот команды может не полететь с «Кубанью» на первый тренировочный сбор.

    Отмечается, что Беленова не устраивают постоянные задержки с выплатой заработной платы.

    Как сообщалось ранее, о задолженностях в «Кубани» заявил другой футболист команды – Роман Павлюченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2016 15:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      Homyachara 11 января 2016, 20:00

      ну все, звиздец пришел Кубани, больше не увижу Краснодарское дерби((( Ткачев уже в ЦСКА, Беленов похоже в Краснодаре, кто следующий?

      0
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      Рейтинг: +24995

      bset 11 января 2016, 19:53

      Ну все... Похоже, выжил "Краснодар" конкурента из Краснодара...

      0
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 11 января 2016, 18:48

      Ну вот и конец Кубани походу все побежали

      0
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      Рейтинг: +10

      Kava-Banga 11 января 2016, 17:44

      Походу в спартачек по плывёт!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 января 2016, 17:31

      Всплывет либо в Краснодаре, либо...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 января 2016, 17:09

      Да ну? Ой блин. Плохо...

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