«Кубань» может вернуть Гаджева в «Левски»

Финансовые трудности «Кубани» могут привести к тому, что контракт болгарского полузащитника Владимира Гаджева с краснодарским клубом будет расторгнут. Напомним, что бывший игрок «Левски» перешел в «Кубань» этой зимой.

Есть информация, что болгарин пропустил первую тренировку после возвращения из отпуска, несмотря на заключенный контракт.

Скорее всего, футболист продолжит выступать за свой бывший клуб «Левски», в котором он доиграет сезон-2015/16.