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    «Кубань» может вернуть Гаджева в «Левски»

    Финансовые трудности «Кубани» могут привести к тому, что контракт болгарского полузащитника Владимира Гаджева с краснодарским клубом будет расторгнут. Напомним, что бывший игрок «Левски» перешел в «Кубань» этой зимой.

    Есть информация, что болгарин пропустил первую тренировку после возвращения из отпуска, несмотря на заключенный контракт.

    Скорее всего, футболист продолжит выступать за свой бывший клуб «Левски», в котором он доиграет сезон-2015/16.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 января 2016, 17:10

      Мля-я, что деется-то, а? Ушёл Ткачёв и всё посыпалось.

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      Рейтинг: +21

      Дмитрий Савенков 11 января 2016, 16:49

      Пусть уже в Рубин идет. Зря что ли перепутали.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 января 2016, 15:27

      поматросили и бросили

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