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    «Гамбург» продлил контракт с Лаббадиа

    Руководство немецкого «Гамбурга» продлило контракт с наставником команды Бруно Лаббадиа.

    На сайте немецкого клуба сообщается, что соглашение со специалистом продлено на один сезон. Таким образом, сотрудничество Лаббадии и «Гамбурга» рассчитано до лета 2017 года.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги «Гамбург» занимает десятое место.

    Источник: ФК «Гамбург»

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    11.01.2016 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 11 января 2016, 19:07

      аху*ть,с этим недотренером и еще на год(((((((То что в этом сезоне динозавры чуть лучше играют,чем в прошлом,его заслуги никакой.Игры как не было так и нет,ни физики,ни техники,ляп на ляпе.Он их тренирует хоть,или просто числится тренером!?А его решения по заменам во время матчей это просто пиз*ец.Хуже новости и представить сложно

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