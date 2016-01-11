«Гамбург» продлил контракт с Лаббадиа

аху*ть,с этим недотренером и еще на год(((((((То что в этом сезоне динозавры чуть лучше играют,чем в прошлом,его заслуги никакой.Игры как не было так и нет,ни физики,ни техники,ляп на ляпе.Он их тренирует хоть,или просто числится тренером!?А его решения по заменам во время матчей это просто пиз*ец.Хуже новости и представить сложно
Руководство немецкого «Гамбурга» продлило контракт с наставником команды Бруно Лаббадиа.
На сайте немецкого клуба сообщается, что соглашение со специалистом продлено на один сезон. Таким образом, сотрудничество Лаббадии и «Гамбурга» рассчитано до лета 2017 года.
В текущем розыгрыше Бундеслиги «Гамбург» занимает десятое место.