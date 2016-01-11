«Гамбург» продлил контракт с Лаббадиа

Руководство немецкого «Гамбурга» продлило контракт с наставником команды Бруно Лаббадиа.

На сайте немецкого клуба сообщается, что соглашение со специалистом продлено на один сезон. Таким образом, сотрудничество Лаббадии и «Гамбурга» рассчитано до лета 2017 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Гамбург» занимает десятое место.