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    Венгер: «Золотой мяч» получит Месси»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз заявил о том, что он скептически относится к награде «Золотой мяч». Несмотря на это, француз отметил, что награду в этом году должен получить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    «Я не большой поклонник этой награды. Ее получит Месси, поскольку „Барселона“ выиграла все титулы», — цитирует специалиста пресс-служба «Арсенала».

    Имя обладателя «Золотого мяча» будет объявлено во время специальной церемонии, которая пройдет сегодня, 11 января.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 13:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 января 2016, 17:30

      Забавно, блин, это всё равно, что сказать: я не большой поклонник таблицы умножения, но всё же дважды два - четыре.

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 11 января 2016, 13:40

      Месси обязан её получить,это верно,но не только потому,что Барса выиграла всё

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit > мутко на кол!!! 12 января 2016, 13:01

      При чём тут лучшие голы?ЗМ не за голы даётся,а за игру в целом.
      Играл великолепно весь год-за это и получил.Куча не только голов,но и супер передач,обострений атак,дриблинга.С появлением Суареса и Неймара стал выглядеть даже лучше,чем раньше,больше стал играть на комнаду,в общем-ЗМ заслуженный,объективно.

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