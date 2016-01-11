Венгер: «Золотой мяч» получит Месси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз заявил о том, что он скептически относится к награде «Золотой мяч». Несмотря на это, француз отметил, что награду в этом году должен получить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Я не большой поклонник этой награды. Ее получит Месси, поскольку „Барселона“ выиграла все титулы», — цитирует специалиста пресс-служба «Арсенала».

Имя обладателя «Золотого мяча» будет объявлено во время специальной церемонии, которая пройдет сегодня, 11 января.