Алексей Еременко: «Роман мечтает о «Барселоне», но все мы мечтаем»

Алексей Еременко рассказал о том, где хочет играть его сын, полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

«Рома — игрок командный. И я говорю так не потому, что он мой сын. Он чувствует ритм игры, может выдать пас, работает в обороне, прессингует. В каждом матче он, как и Дзагоев, пробегает по 12 километров! Объем работы — сумасшедший. Качество работы с мячом — сумасшедшее. И я скажу прямо: Рома заиграл бы в любой команде, вообще в любой. Он интеллигентный, умный игрок, видит поле, умеет создать игровое пространство и качественно дать пас в любой ситуации, отдать удобно и вовремя. И нанести завершающий удар. Так что для меня не стало сюрпризом, что без него «армейцы» потеряли свою игру. И игроки сами скучали, когда его не было на поле. Мечтает ли он об игре в большой команде? «Барселона» для него действительно мечта жизни. Но все мы мечтаем», - сказал Еременко-старший.