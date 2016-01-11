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    Лумб: «Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом»

    Экс-защитник «Зенита» Микаэл Лумб, выступающий за «Люнгбю», не разделяет отношение своих соотечественников к российскому первенству.

    «Если у тебя есть дети, и ты переходишь в зарубежный клуб, где будешь один, это вызов. Не понимаю, почему датчане смотрят на РФПЛ со скептицизмом. Ни в коем случае не жалею о переходе в «Зенит». Это был отличный опыт», - сказал Лумб в интервью BT.

    В составе «Зенита» Лумб сыграл в общей сложности лишь в трех матчах РФПЛ, а затем был вынужден выступать за европейские клубы на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 января 2016, 20:49

      Автор, ты ошибки в новости исправляешь только когда тебе на них указывают прямо? Специально ждешь чтоли? Какая низкая квалификация!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 января 2016, 17:25

      Ты им расскажи про свои заработки в Зените, ага. Только они не поверят.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 11 января 2016, 13:45

      Ну конечно где еще можно столько зарабатывать практически не потея

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 января 2016, 13:44

      о каком опыте он говорит

      -1
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