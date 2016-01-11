Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафонов: «От «Динамо» следует ждать еще трех-четырех переходов»

    Известный агент Алексей Сафонов считает, что "Динамо" будет активно действовать на трансферном рынке.

    - Согласны, что вряд ли столичный коллектив ограничится подписанием одного Драгуна.

    - Слышал, что "Динамо" уже подписало центрального защитника из Голландии. Так что уже не одного Драгуна. Мое мнение, что этой зимой стоит ждать еще трех-четырех переходов. Не секрет, что повелись переговоры с полузащитниками краснодарской "Кубани" Ткачевым и Игнатьевым, но что-то не срослось. Но не бывает так, чтобы все 100 процентов сделок свершились.

    - Даже вроде бы велись переговоры с Александром Кержаковым, но "Зенит" не отпустил его в Москву…

    - Тут не совсем корректная позиция петербургского клуба, ведь Александр один из тех футболистов, который может помочь сборной России, а ему не давали играть. Понятно, что он своего последнего слова еще не сказал, но он столько сделал для "Зенита", что ему могли пойти навстречу. Но и в Европе есть такой пример – Черышева не хотят отпускать в "Вильярреал". У людей контракты, которые должны выполняться. А кто платит – тот и заказывает музыку.

    Полный текст эксклюзивного интервью читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2016 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11